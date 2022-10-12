***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 18:00
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071280
BIST
17:523.520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -51,17
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:5218,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:5218,0279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:52997,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,73
|Açılış
|: 997,68
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:52
|LINK
|40,48
|55.619.111
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|243.592.172
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.428.254
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|89.798.481
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.868.833
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.814.708
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.814.708
|% -9,91
|
|ETYAT
|7,10
|2.042.204
|% -9,67
|
|RODRG
|30,58
|9.795.839
|% -8,72
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|THYAO
|85,00
|6.233.038.559
|% 0,59
|
|PETKM
|14,69
|3.011.893.690
|% 0,96
|
|ASELS
|31,60
|2.890.749.337
|% -2,05
|
|SASA
|82,00
|2.713.709.195
|% -3,64
|
|SISE
|28,42
|2.157.461.891
|% -3,40
|
|EKGYO
|4,15
|1.717.649.054
|% -3,71
|
|YKBNK
|8,25
|2.151.366.420
|% -0,72
|
|ISCTR
|8,21
|2.133.236.932
|% -0,97
|
|PETKM
|14,69
|3.011.893.690
|% 0,96
|
|AKBNK
|12,84
|2.011.115.538
|% -1,68
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5873
|% 0,01
|
|Euro
|18,0172
|18,0279
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,4987
|20,6015
|% 0,81
|
|Frank
|18,5300
|18,6417
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9303
|4,9551
|% -0,01
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|4,08
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.726
|6.785
|17,00
|
|Yarım
|3.277
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|-1,71
|