***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.02.2024 10:48
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evli Fund Management Company LTD. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249038
BIST
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12:489.177
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 2,22
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:4830,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0134
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:4833,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:482.001,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,55
|Açılış
|: 2.001,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.358.769
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,66
|158.858.662
|% -5,54
|
|THYAO
|289,25
|4.535.171.832
|% -0,34
|
|GUBRF
|194,20
|4.466.562.417
|% 7,95
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|EREGL
|47,10
|3.602.641.137
|% 1,51
|
|TUPRS
|164,10
|3.070.578.739
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,84
|2.514.581.722
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|KLGYO
|5,12
|633.904.783
|% 5,13
|
|ZOREN
|5,07
|584.783.377
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,50
|2.351.894.862
|% 1,29
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7220
|30,7254
|% 0,04
|
|Euro
|33,0949
|33,1241
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7451
|38,9394
|% 0,20
|
|Frank
|34,7237
|34,9329
|% -0,60
|
|Riyal
|8,1717
|8,2127
|% 0,05
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|