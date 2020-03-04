***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 04.03.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile, ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824367BIST