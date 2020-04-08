***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020, 27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2020Tescil Tarihi06.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2020-10054Açıklamalar2020 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 27 Mart 2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 06 Nisan 2020 tarihinde tescil, 08 Nisan 2020 tarih ve 10054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ninhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836656BIST