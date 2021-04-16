***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2021 10:55
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021, 12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2021-10311
Açıklamalar
2021 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 12 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15 Nisan 2021 tarihinde tescil, 16 Nisan 2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928718
BIST
12:001.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
12:008,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,0550
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|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
12:009,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0554
|Açılış
|: 9,6400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
12:00457,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,63
|Açılış
|: 457,92
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler12:00
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|130.584.902
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,32
|5.464.268
|% -47,55
|
|SAMAT
|5,22
|2.768.965
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|9.643.361
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.553.004
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,28
|546.678.693
|% -0,41
|
|EREGL
|17,81
|422.950.272
|% -1,22
|
|ODAS
|3,53
|369.393.138
|% -4,08
|
|TUREX
|15,91
|319.466.228
|% -8,46
|
|PETKM
|6,36
|254.622.117
|% -0,78
|
|ODAS
|3,53
|369.393.138
|% -4,08
|
|GARAN
|7,28
|546.678.693
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,16
|161.401.932
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|84.687.117
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,24
|158.020.750
|% 1,89
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0596
|8,0655
|% 0,73
|
|Euro
|9,6556
|9,6616
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,0650
|11,1205
|% 0,54
|
|Frank
|8,7346
|8,7873
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1451
|2,1559
|% 0,74
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,46
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|23,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|24,12
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|11,66
|
|Çeyrek
|730
|748
|5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|0,06
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,25
|
Seans Raporu
12:00
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12:13BLCYT
Yüzde 6.44 oranında artışla 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 905 adet işlem
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12:11BNTAS
Yüzde 4.19 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 354, 993 adet işlem
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12:09ECZYT
Yüzde 4.60 oranında artışla 48.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 001 adet işlem
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12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, KRDMD, EREGL
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12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, GUBRF, TKFEN