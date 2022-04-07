***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2022, 30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil Tarihi07.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2022-10554Açıklamalar2022 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07 Nisan 2022 tarihinde tescil, 07 Nisan 2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017363BIST