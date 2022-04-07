***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2022 18:48
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022, 30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
07.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2022-10554
Açıklamalar
2022 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07 Nisan 2022 tarihinde tescil, 07 Nisan 2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017363
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0417
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0482
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05917,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,89
|Açılış
|: 917,44
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7423
|14,7476
|% 0,28
|
|Euro
|16,0653
|16,0816
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2065
|19,3028
|% 0,20
|
|Frank
|15,7353
|15,8301
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9197
|3,9393
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,40
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,78
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de