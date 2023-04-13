***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 18:47
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2023 (bugün) tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137794
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1608
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.269,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,69
|Açılış
|: 1.269,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3293
|19,3429
|% 0,19
|
|Euro
|21,3798
|21,3863
|% 0,76
|
|Sterlin
|24,1517
|24,2728
|% 0,46
|
|Frank
|21,6954
|21,8261
|% 1,09
|
|Riyal
|5,1386
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|27,89
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,52
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.702
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.250
|4.299
|54,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,21
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-0,77
|