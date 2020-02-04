***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.02.2020 18:47
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020, 27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin tadillerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2020 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Bu onayı takiben, mevzuat uyarınca gerekli T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817053
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
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|Önceki Kapanış
|: 119.243
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122.220
En Düşük
120.159
18:055,9765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 5,9810
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|Önceki Kapanış
|: 5,9820
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5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 6,6030
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|Önceki Kapanış
|: 6,6080
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En Düşük
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|Değişim
|: -1,66%
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|Açılış
|: 298,41
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|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7568
|7,7957
|% 0,07
|
|Frank
|6,1367
|6,1736
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5875
|1,5954
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-25,59
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
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|B. Petrol
|54,93
|54,93
|0,72
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