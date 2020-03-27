***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020, 27.01.2020, 04.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde, 50.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesi, bağışlara ilişkin hususlarla ilgili olarak 3'üncü maddesinin (ı) bendi, kar payı avansı dağıtımına ilişkin hususlarla ilgili olarak 15'inci maddesi, Yönetim Kuruluna süresiz ihraç yetkisi tanınması hususunda 17'inci maddesine ilişkin değişikliklerin tadil tasarısı çerçevesinde kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833003BIST