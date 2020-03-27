***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.03.2020 18:44
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020, 27.01.2020, 04.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde, 50.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesi, bağışlara ilişkin hususlarla ilgili olarak 3'üncü maddesinin (ı) bendi, kar payı avansı dağıtımına ilişkin hususlarla ilgili olarak 15'inci maddesi, Yönetim Kuruluna süresiz ihraç yetkisi tanınması hususunda 17'inci maddesine ilişkin değişikliklerin tadil tasarısı çerçevesinde kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833003
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0665
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0982
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1654
En Düşük
7,0479
18:05338,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,56
|Açılış
|: 338,06
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,74
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9971
|8,0372
|% 2,77
|
|Frank
|6,7248
|6,7653
|% 1,68
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-0,89
|
|Altın Gr.
|338
|338
|2,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,56
|24,56
|-1,78
|