***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.04.2020 19:32
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020, 27.01.2020, 04.02.2020, 27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin tadillerine ilişkin gerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahipleri tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 06.04.2020 tarihinde tescil, 08.04.2020 tarih ve 10054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836709
BIST
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361,43
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
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|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
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|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3743
|8,4163
|% 0,65
|
|Frank
|6,9509
|6,9927
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|2,68
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,95
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
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|B. Petrol
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|31,96
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