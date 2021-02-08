***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.02.2021 09:52
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908071
BIST
11:321.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:327,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0769
En Düşük
7,0275
11:328,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:32411,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:30
|YKGYO
|5,94
|10.451.741
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.598.213
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.383.098
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.418.502
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,86
|119.552.520
|% -7,20
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,90
|985.591.214
|% 3,53
|
|DOHOL
|4,04
|490.430.883
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|478.514.961
|% 3,63
|
|GARAN
|9,79
|440.883.401
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,08
|341.666.028
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,50
|300.357.548
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,04
|490.430.883
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|478.514.961
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,76
|225.604.085
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|108.281.244
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0711
|7,0745
|% 0,26
|
|Euro
|8,5106
|8,5163
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6496
|9,6980
|% -0,16
|
|Frank
|7,8039
|7,8509
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8759
|1,8853
|% 0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,36
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,06
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:41ANELE
Yüzde 5.21 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 769, 767 adet işlem
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KRDMD
-
11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 66 artarak (% 0.65 ) 1, 349
-
11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ALMAD, RODRG, TGSAS, YKGYO, COSMO, DITAS, KRTEK, TACTR, SEKUR
-
11:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DIRIT, UMPAS