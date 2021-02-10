***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.02.2021 09:42
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908777
BIST
10:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:577,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:578,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:57419,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 419,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:57
|ERBOS
|66,55
|21.150.519
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|4.414.915
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|FRIGO
|28,60
|2.327.330
|% -4,28
|
|NIBAS
|29,00
|8.494.954
|% -3,78
|
|KOZAL
|136,70
|398.891.647
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,62
|346.987.897
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,85
|330.699.812
|% 7,14
|
|PETKM
|5,30
|248.389.584
|% 0,19
|
|ODAS
|4,16
|178.612.400
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,62
|346.987.897
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,85
|330.699.812
|% 7,14
|
|PETKM
|5,30
|248.389.584
|% 0,19
|
|ODAS
|4,16
|178.612.400
|% 0,48
|
|DOHOL
|3,58
|131.353.985
|% 1,13
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0623
|7,0664
|% -0,03
|
|Euro
|8,5665
|8,5734
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7372
|9,7860
|% 0,02
|
|Frank
|7,8986
|7,9462
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,03
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,05
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,07
|61,07
|-0,15
|
Seans Raporu
10:57
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11:10SEKUR
Yüzde 8.07 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 108 adet işlem
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11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 78 artarak (% 0.72 ) 1, 655
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11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GSDHO
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11:06XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 5, 001.00 milyon TL de
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11:06ECZYT
Yüzde 5.22 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 344 adet işlem