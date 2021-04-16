***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2021, 10.02.2021, 03.03.2021, 12.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketimizin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahipleri tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.04.2021 tarihinde tescil, 16.04.2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928721BIST