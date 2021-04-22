***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.04.2021 19:21
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesi hususunda 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930627
BIST
18:051.345
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|Açılış
|: 1.320
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482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2945
|8,2969
|% 1,44
|
|Euro
|9,9712
|9,9833
|% 1,18
|
|Sterlin
|11,4731
|11,5306
|% 0,98
|
|Frank
|9,0082
|9,0625
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-12,59
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,02
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|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,17
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