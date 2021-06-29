***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2021, 04.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde tescil, 29 Haziran 2021 tarih ve 10359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944931BIST