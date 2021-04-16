***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 10:56
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren, yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 15/04/2021 16/04/2021 10311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928723
BIST
13:431.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:438,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:439,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:43459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,50
|Açılış
|: 459,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:43
|QUAGR
|29,12
|185.597.944
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.873.348
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,32
|7.180.047
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|10.272.677
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.769.147
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|FORMT
|1,14
|10.521.183
|% -9,52
|
|GARAN
|7,30
|893.872.381
|% -0,14
|
|EREGL
|17,88
|570.683.102
|% -0,83
|
|ODAS
|3,49
|427.400.567
|% -5,16
|
|TUREX
|15,83
|403.293.943
|% -8,92
|
|PETKM
|6,35
|320.510.694
|% -0,94
|
|GARAN
|7,30
|893.872.381
|% -0,14
|
|ODAS
|3,49
|427.400.567
|% -5,16
|
|YKBNK
|2,17
|194.513.316
|% -1,81
|
|TSKB
|1,32
|105.224.545
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,20
|192.183.517
|% 0,63
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0508
|8,0553
|% 0,60
|
|Euro
|9,6548
|9,6649
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,0734
|11,1289
|% 0,61
|
|Frank
|8,7328
|8,7854
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1413
|2,1521
|% 0,56
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,46
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,06
|