***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 140.753.087 128.414.243Satışların Maliyeti29 -80.420.584 -76.711.054TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.332.503 51.703.189BRÜT KAR (ZARAR)60.332.503 51.703.189Genel Yönetim Giderleri30 -6.356.022 -7.226.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 6.194.939 12.182.570Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -4.049.151 -7.615.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.122.269 49.043.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 3.903.691 14.491.211Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -17.279 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.008.681 63.534.422Finansman Gelirleri34 2.849.232 8.906.213Finansman Giderleri34 -5.761.093 -7.383.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.096.820 65.057.605Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.789.077 -13.623.092Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -790.268 -3.821.101Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -10.998.809 -9.801.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.307.743 51.434.513DÖNEM KARI (ZARARI)45.307.743 51.434.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -2 -3Ana Ortaklık Payları37 45.307.745 51.434.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,90600000 1,02900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.167.173 -13.622.603Dönem Karı (Zararı)45.307.743 51.434.513Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.824.345 -2.766.176Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 1.516.010 810.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler144.266 172.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler144.266 172.956Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-84.118 -190.766Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri338.728 279.068Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-422.846 -469.834Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.665.401 -13.330.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.665.401 -13.330.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.913.588 9.807.096Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -35.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.641.705 -57.824.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.766.199 -6.655.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -78.050 -14.360Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-48.932.629 -63.008.122Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)14 -48.932.629 -63.008.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.292.958 -826.563Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -560.752 -637.196Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 137.934 8.057.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 598.702 487.267Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 2.265.051 -2.061.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.012.804 6.834.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.509.617 -9.156.289Vergi İadeleri (Ödemeleri)-657.556 -4.466.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.026.572 -8.379.383Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17,18 77.095 54.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,18 -985.224 -5.809.157Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.107.663 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -7.226.106 -2.624.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.131.772 10.210.860İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.870.458 -2.870.458Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 2.870.458 -2.870.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 26.584.384 13.081.318Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -323.070 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.938.027 -11.791.126Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.938.027 -11.791.126DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 19.556.583 31.347.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.494.610 19.556.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 34.494.610 19.556.583Ticari Alacaklar27.012.961 22.585.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 27.012.961 22.585.490Diğer Alacaklar120.342 80.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,38 40.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 80.342 80.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar160.118.020 113.896.233Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları14 160.118.020 113.896.233Stoklar12 10.413.247 3.120.289Peşin Ödenmiş Giderler13 3.954.043 3.393.070Diğer Dönen Varlıklar27 1.836.032 147.675ARA TOPLAM237.949.255 162.779.682TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.949.255 162.779.682DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar42.444 4.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 42.444 4.394Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 36.130.000 28.080.000Maddi Duran Varlıklar17 17.170.255 17.184.494Kullanım Hakkı Varlıkları19 323.070 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 56.601 61.769Peşin Ödenmiş Giderler13 0 221Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar36 3.602.699 1.316.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.325.069 46.647.064TOPLAM VARLIKLAR295.274.324 209.426.746KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 28.708.331 1.137.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 8.062.111 13.080.842Ticari Borçlar17.634.196 17.919.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 17.634.196 17.919.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 2.293.317 1.965.103Diğer Borçlar2.740.158 475.107İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,38 19.155 17.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.721.003 458.002Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11.470.677 14.181.519Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri14 11.470.677 14.181.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 657.556Kısa Vadeli Karşılıklar421.362 229.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 113.342 62.897Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 308.020 166.330ARA TOPLAM71.330.152 49.645.770TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.330.152 49.645.770UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.033.180 4.001.088Uzun Vadeli Karşılıklar1.052.232 529.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 1.052.232 529.079Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 29.031.955 18.118.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.117.367 22.648.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER109.447.519 72.294.304ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar185.826.825 137.132.460Ödenmiş Sermaye28 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -2.870.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 1.310.410 457.651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-210.444 92.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.444 92.666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -210.444 92.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 5.236.867 5.416.820Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 84.182.247 32.601.265Net Dönem Karı veya Zararı37 45.307.745 51.434.516Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 -20 -18TOPLAM ÖZKAYNAKLAR185.826.805 137.132.442TOPLAM KAYNAKLAR295.274.324 209.426.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 457.651 72.246 72.246 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 67.189.311 88.547.982 -15 88.547.967Transferler4.588.046 26.839.040 -31.427.086 -4.588.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.420 20.420 20.420 51.434.516 51.434.516 51.454.936 -3 51.454.933Dönem Karı (Zararı)51.434.516 51.434.516 51.434.516 -3 51.434.513Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.420 20.420 20.420 20.420 20.420Sermaye Arttırımı30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.870.458 -2.870.458 -2.870.458Dönem Sonu Bakiyeler28 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-33.487 -33.487 -33.487 -33.487Transferler-179.953 51.614.469 -51.434.516 179.953Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-303.110 -303.110 -303.110 45.307.745 45.307.745 45.004.635 -2 45.004.633Dönem Karı (Zararı)45.307.745 45.307.745 45.307.745 -2 45.307.743Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-303.110 -303.110 -303.110 -303.110 -303.110Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.870.458 852.759 3.723.217 3.723.217Dönem Sonu Bakiyeler28 50.000.000 0 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)45.307.743 51.434.513DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-303.110 20.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -378.887 25.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.777 -5.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 75.777 -5.105Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-303.110 20.420TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.004.633 51.454.933Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -2 -3Ana Ortaklık Payları45.004.635 51.454.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819248BIST