***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 30.810.361 26.171.755Satışların Maliyeti13 -20.895.188 -14.802.702TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.915.173 11.369.053BRÜT KAR (ZARAR)9.915.173 11.369.053Genel Yönetim Giderleri-1.783.471 -1.581.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.013.853 1.196.573Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -815.498 -1.222.653ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.330.057 9.761.257Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 783.833 207.610Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -431.335 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.682.555 9.968.867Finansman Gelirleri16 2.236.325 948.637Finansman Giderleri16 -1.949.612 -1.034.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.969.268 9.882.791Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.246.480 -2.173.315Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -434.129 -97.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.812.351 -2.075.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.722.788 7.709.476DÖNEM KARI (ZARARI)7.722.788 7.709.476Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 -1 -1Ana Ortaklık Payları18 7.722.789 7.709.477Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,15400000 0,15400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.386.087 -1.199.799Dönem Karı (Zararı)7.722.788 7.709.476Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.599.162 2.818.175Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 304.202 411.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.700 110.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler63.700 110.264Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.027 218.792Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri221.449 114.387Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-148.422 104.405Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.817.675 2.079.698Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler340.558 -1.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.708.037 -11.333.784Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.605.121 5.032.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.000 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-12.656.718 -8.308.091Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)6 -12.656.718 -8.308.091Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-623.689 -4.981.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)601.309 625.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.076.371 -1.953.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 466.220 994.545Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler277.156 -1.166.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-341.065 -1.577.615Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.386.087 -806.133Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -393.666YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.130.672 -1.223.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 0 28.785Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -138.770 -1.252.469Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.269.442 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.683.061 -4.112.335İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.159.700 96.776Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -1.159.700 96.776Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 11.842.761 -4.209.111YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.427.646 -6.535.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.427.646 -6.535.818DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.494.610 19.556.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 44.922.256 13.020.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 44.922.256 34.494.610Ticari Alacaklar23.186.391 27.012.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.186.391 27.012.961Diğer Alacaklar80.342 120.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 40.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.342 80.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar172.469.181 160.118.020Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları6 172.469.181 160.118.020Stoklar11.036.936 10.413.247Peşin Ödenmiş Giderler3.352.734 3.954.043Diğer Dönen Varlıklar1.434.037 1.836.032ARA TOPLAM256.481.877 237.949.255TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR256.481.877 237.949.255DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar42.444 42.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar42.444 42.444Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 33.520.000 36.130.000Maddi Duran Varlıklar8 17.068.054 17.170.255Kullanım Hakkı Varlıkları267.831 323.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 48.609 56.601Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 4.282.059 3.602.699TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.228.997 57.325.069TOPLAM VARLIKLAR311.710.874 295.274.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 42.652.658 28.708.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 8.122.604 8.062.111Ticari Borçlar13.409.403 17.634.196İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 13.409.403 17.634.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 2.641.932 2.293.317Diğer Borçlar3.017.314 2.740.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 19.155 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.998.159 2.721.003Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11.165.120 11.470.677Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 11.165.120 11.470.677Kısa Vadeli Karşılıklar469.758 421.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 161.738 113.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 308.020 308.020ARA TOPLAM81.478.789 71.330.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.478.789 71.330.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 5.871.121 8.033.180Uzun Vadeli Karşılıklar1.100.145 1.052.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.100.145 1.052.232Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 30.849.630 29.031.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.820.896 38.117.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.299.685 109.447.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.411.210 185.826.825Ödenmiş Sermaye12 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)12 -1.159.700 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 1.310.410 1.310.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-189.148 -210.444Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-189.148 -210.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -189.148 -210.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.706.062 5.236.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 131.020.797 84.182.247Net Dönem Karı veya Zararı18 7.722.789 45.307.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 -21 -20TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.411.189 185.826.805TOPLAM KAYNAKLAR311.710.874 295.274.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Transferler-96.776 51.531.292 -51.434.516 96.776Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.057 16.057 16.057 7.709.477 7.709.477 7.725.534 -1 7.725.533Dönem Karı (Zararı)0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.057 16.057 16.057 0 0 16.057 16.057Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)96.776 96.776 96.776Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -2.773.682 457.651 108.723 108.723 108.723 5.320.044 84.132.557 7.709.477 91.842.034 144.954.770 -19 144.954.751Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000.000 0 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-1.530.805 46.838.550 -45.307.745 1.530.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.296 21.296 21.296 7.722.789 7.722.789 7.744.085 -1 7.744.084Dönem Karı (Zararı)0 0 0 7.722.789 7.722.789 7.722.789 -1 7.722.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.296 21.296 21.296 0 0 21.296 21.296Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 -189.148 -189.148 -189.148 3.706.062 131.020.797 7.722.789 138.743.586 192.411.210 -21 192.411.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.722.788 7.709.476DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-303.110 16.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -378.887 20.071Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.777 -4.014Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 75.777 -4.014Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-303.110 16.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.419.678 7.725.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 -1 -1Ana Ortaklık Payları7.419.679 7.725.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846783BIST