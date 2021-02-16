***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 165.053.637 140.753.087Satışların Maliyeti28 -100.677.140 -80.420.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.376.497 60.332.503BRÜT KAR (ZARAR)64.376.497 60.332.503Genel Yönetim Giderleri29 -6.934.655 -6.356.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 9.904.116 6.194.939Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -6.835.620 -4.049.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.510.338 56.122.269Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.436.800 3.210.542Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -948.691 -17.279FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.998.447 59.315.532Finansman Gelirleri33 12.922.939 3.542.381Finansman Giderleri33 -11.581.293 -5.761.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.340.093 57.096.820Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.761.957 -11.789.077Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -4.058.508 -790.268Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -6.703.449 -10.998.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.578.136 45.307.743DÖNEM KARI (ZARARI)54.578.136 45.307.743Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -2 -2Ana Ortaklık Payları36 54.578.138 45.307.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 1,09200000 0,91000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.072.302 -8.167.173Dönem Karı (Zararı)54.578.138 45.307.743Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.235.524 9.998.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 1.168.756 1.516.010Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25.463 32.808Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.463 32.808Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler208.412 285.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.623 144.266Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.789 141.690Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler126.028 -84.118Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri177.786 338.728Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-51.758 -422.846Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.587.245 -2.665.401Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.587.245 -2.665.401Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.761.957 10.913.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.532.153 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.532.153 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.876.529 -62.816.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -6.753.314 -4.799.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 -44.532 -78.050Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-46.678.174 -48.932.629Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)14 -46.678.174 -48.932.629Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 4.086.453 -7.292.958Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 1.883.349 -560.752Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 102.848 137.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -490.114 598.702Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 -2.251.602 2.265.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-731.443 -4.154.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.937.133 -7.509.617Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.864.831 -657.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.427.294 -6.026.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17,18 152.196 77.095Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,18 -734.902 -985.224Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 9.010.000 2.107.663Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -7.226.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.544.540 29.131.772İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri432.780 2.870.458Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 432.780 2.870.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 35.590.547 20.586.232Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -328.784 -323.070Ödenen Faiz-7.150.003 5.998.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.044.136 14.938.027Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.044.136 14.938.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.494.610 19.556.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 81.538.746 34.494.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 81.538.746 34.494.610Ticari Alacaklar33.563.026 27.012.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 33.563.026 27.012.961Diğer Alacaklar114.878 120.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 0 40.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 114.878 80.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar218.581.211 160.118.020Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları14 218.581.211 160.118.020Stoklar12 6.326.794 10.413.247Peşin Ödenmiş Giderler13 2.070.694 3.954.043Diğer Dönen Varlıklar26 449.205 1.836.032ARA TOPLAM342.644.554 237.949.255TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR342.644.554 237.949.255DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar92.440 42.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 92.440 42.444Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 40.885.000 36.130.000Maddi Duran Varlıklar17 7.870.926 17.170.255Kullanım Hakkı Varlıkları19 1.521.167 323.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 24.865 56.601Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar35 5.664.865 3.602.699TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.059.263 57.325.069TOPLAM VARLIKLAR398.703.817 295.274.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 49.224.676 28.708.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 12.986.640 8.062.111Ticari Borçlar17.685.286 17.634.196İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 17.685.286 17.634.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 1.525.349 2.293.317Diğer Borçlar488.556 2.740.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 19.155 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 469.401 2.721.003Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler23.255.694 11.470.677Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri14 23.255.694 11.470.677Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.193.677 0Kısa Vadeli Karşılıklar371.721 421.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 136.963 113.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 234.758 308.020ARA TOPLAM106.731.599 71.330.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.731.599 71.330.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 13.557.942 8.033.180Uzun Vadeli Karşılıklar1.196.701 1.052.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.196.701 1.052.232Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 35.813.570 29.031.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.568.213 38.117.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.299.812 109.447.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar241.404.027 185.826.825Ödenmiş Sermaye27 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-355.250 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.098.440 1.310.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)355.840 -210.444Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)355.840 -210.444Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 456.520 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -100.680 -210.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.702.140 5.236.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 131.024.719 84.182.247Net Dönem Karı veya Zararı36 54.578.138 45.307.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -22 -20TOPLAM ÖZKAYNAKLAR241.404.005 185.826.805TOPLAM KAYNAKLAR398.703.817 295.274.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-33.487 -33.487 -33.487 -33.487Transferler-179.953 51.614.469 -51.434.516 179.953Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-303.110 -303.110 -303.110 45.307.745 45.307.745 45.004.635 -2 45.004.633Dönem Karı (Zararı)45.307.745 45.307.745 45.307.745 -2 45.307.743Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-303.110 -303.110 -303.110 -303.110 -303.110Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.870.458 852.759 3.723.217 3.723.217Dönem Sonu Bakiyeler27 50.000.000 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 50.000.000 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-1.534.727 46.842.472 -45.307.745 1.534.727Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)456.520 109.764 566.284 566.284 54.578.138 54.578.138 55.144.422 -2 55.144.420Dönem Karı (Zararı)54.578.138 54.578.138 54.578.138 -2 54.578.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)456.520 109.764 566.284 566.284 566.284 566.284Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-355.250 788.039 432.780 432.780Dönem Sonu Bakiyeler27 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 355.840 355.840 3.702.140 131.024.719 54.578.138 185.602.857 241.404.027 -22 241.404.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)54.578.136 45.307.743DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar566.284 -303.110Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 507.246 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 137.205 -378.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-78.167 75.777Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -78.167 75.777Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)566.284 -303.110TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.144.420 45.004.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -2 -2Ana Ortaklık Payları55.144.422 45.004.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910221BIST