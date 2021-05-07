***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 35.774.003 30.810.361Satışların Maliyeti16 -26.328.455 -20.895.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.445.548 9.915.173BRÜT KAR (ZARAR)9.445.548 9.915.173Genel Yönetim Giderleri-2.238.872 -1.783.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.094.323 2.013.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.638.310 -815.498ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.662.689 9.330.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.006.437 783.833Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -431.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.669.126 9.682.555Finansman Gelirleri19 6.378.916 2.236.325Finansman Giderleri19 -3.422.924 -1.949.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.625.118 9.969.268Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.404.401 -2.246.480Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -725.067 -434.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 yetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,18400000 0,15400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı 7.722.788Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.220.717 7.722.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.478.959 2.599.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 330.287 304.202Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler254.050 63.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 245.376 63.700Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 8.674 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler269.595 73.027Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4 269.595 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 0 221.449Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 0 -148.422Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.679.279 1.817.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -54.252 340.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.104.645 -12.708.037Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.774.166 3.605.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 10.774.166 3.605.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.098 40.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.098 40.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-8.906.462 -12.656.718Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -8.906.462 -12.656.718Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -5.045.348 -623.689Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.225.709 601.309Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.266.908 -4.076.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 13.266.908 -4.076.371Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 779.430 466.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.453 277.156İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 8.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 185.453 277.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.732.891 -341.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.732.891 -341.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.804.321 -2.386.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 78.733 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-497.918 2.130.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 86.549 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -584.467 -138.770Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.269.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.597.099 10.683.061İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.159.700Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 -1.159.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 11.842.761Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -15.171.285 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları