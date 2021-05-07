***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
07.05.2021 18:33
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 35.774.003 30.810.361
Satışların Maliyeti
16 -26.328.455 -20.895.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.445.548 9.915.173
BRÜT KAR (ZARAR)
9.445.548 9.915.173
Genel Yönetim Giderleri
-2.238.872 -1.783.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.094.323 2.013.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.638.310 -815.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.662.689 9.330.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.006.437 783.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -431.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.669.126 9.682.555
Finansman Gelirleri
19 6.378.916 2.236.325
Finansman Giderleri
19 -3.422.924 -1.949.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.625.118 9.969.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.404.401 -2.246.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -725.067 -434.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 yetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,18400000 0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı 7.722.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.220.717 7.722.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.478.959 2.599.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 330.287 304.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
254.050 63.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 245.376 63.700
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.674 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.595 73.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 269.595 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 0 221.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 0 -148.422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.679.279 1.817.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -54.252 340.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.104.645 -12.708.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.774.166 3.605.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 10.774.166 3.605.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.098 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.098 40.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.906.462 -12.656.718
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -8.906.462 -12.656.718
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.045.348 -623.689
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.225.709 601.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.266.908 -4.076.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.266.908 -4.076.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 779.430 466.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.453 277.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 8.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 185.453 277.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.732.891 -341.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.732.891 -341.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.804.321 -2.386.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 78.733 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-497.918 2.130.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 86.549 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -584.467 -138.770
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.269.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.597.099 10.683.061
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.159.700
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 -1.159.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 11.842.761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -15.171.285 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları