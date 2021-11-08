***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 194.486.910 118.081.096 82.545.603 44.803.744Satışların Maliyeti16 -118.870.589 -75.460.976 -43.289.608 -27.251.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.616.321 42.620.120 39.255.995 17.551.787BRÜT KAR (ZARAR)75.616.321 42.620.120 39.255.995 17.551.787Genel Yönetim Giderleri-6.363.367 -6.036.773 -1.711.014 -2.491.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 7.462.490 8.862.897 2.283.214 5.456.796Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -8.026.319 -6.183.477 -1.384.277 -4.871.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.689.125 39.262.767 38.443.918 15.646.106Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.674.738 2.097.869 195.201 1.082.677Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -918.856 0 -360.287FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.363.863 40.441.780 38.639.119 16.368.496Finansman Gelirleri19 10.139.520 9.405.618 428.166 5.535.660Finansman Giderleri19 -7.139.708 -7.408.608 -2.573.046 -2.696.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.363.675 42.438.790 36.494.239 19.207.779Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.300.641 -9.557.115 -7.818.873 -4.305.239Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -798.269 -2.071.797 -553.162 -1.559.021Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -17.502.372 -7.485.318 -7.265.711 -2.746.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540DÖNEM KARI (ZARARI)55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2 -2 -1 -1Ana Ortaklık Payları55.063.036 32.881.677 28.675.367 14.902.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,68800000 0,65800000 0,35800000 0,29800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.287.034 9.986.683Dönem Karı (Zararı)55.063.034 32.881.675Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.063.034 32.881.675Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.960.375 10.138.065Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.095.269 718.403Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler91.434 185.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 82.760 185.307Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 8.674 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler363.418 186.425Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4 -525.994 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 623.522 402.308Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 265.890 -215.883Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 17.464.504 7.515.777Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -54.250 1.532.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.574.836 -33.033.057Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.119.326 -19.586.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.119.326 -19.586.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.834 17.709İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -81.834 17.709Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-88.524.318 -19.918.548Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -88.524.318 -19.918.548Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -21.240.803 3.706.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -981.837 2.474.494Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.651.556 -1.360.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 31.651.556 -1.360.435Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.130.324 1.625.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.056.984 1.298.890İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.056.984 1.298.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.704.234 -1.290.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.704.234 -1.290.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.551.427 9.986.683Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -5.735.607 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.201.763 7.297.588Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 86.450 104.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -1.288.213 -284.871Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.477.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.831.354 38.999.737İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-182.280 788.030İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -182.280 788.030Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 38.073.928Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -47.298.141 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -350.933 137.779YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.320.151 56.284.008Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -59.320.151 56.284.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 81.538.746 34.494.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.218.595 90.778.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.218.595 81.538.746Ticari Alacaklar29.177.810 33.563.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 29.177.810 33.563.026Diğer Alacaklar110.630 114.878İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 110.630 114.878Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar297.257.568 218.581.211Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 297.257.568 218.581.211Stoklar7 27.567.597 6.326.794Peşin Ödenmiş Giderler2.900.260 2.070.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.900.260 2.070.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.490 0Diğer Dönen Varlıklar7.199.598 449.205ARA TOPLAM386.478.548 342.644.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR386.478.548 342.644.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar178.522 92.440İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 178.522 92.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 40.885.000 40.885.000Maddi Duran Varlıklar11 8.417.325 7.870.926Kullanım Hakkı Varlıkları1.090.173 1.521.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 24.045 24.865Peşin Ödenmiş Giderler10.286.456 5.664.865Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar20 447.512.340 398.703.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 11.565.490 49.224.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 10.490.915 12.986.640Ticari Borçlar49.960.364 17.685.286İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 49.960.364 17.685.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.655.673 1.525.349Diğer Borçlar488.487 488.556İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 19.155 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 469.332 469.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 13.407.733 23.255.694Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 126.151 1.193.677Kısa Vadeli Karşılıklar429.049 371.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 185.617 136.963Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 243.432 234.758ARA TOPLAM89.123.862 106.731.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.123.862 106.731.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 5.537.785 13.557.942Diğer Borçlar2.057.053 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.057.053 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.382.278 1.196.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.382.278 1.196.701Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 53.278.074 35.813.570TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.255.190 50.568.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.379.052 157.299.812ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar296.133.312 241.404.027Ödenmiş Sermaye15 80.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -537.530 -355.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.098.440 2.098.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)204.369 355.840Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)204.369 355.840Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 456.520 456.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-252.151 -100.680Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.594.022 3.702.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 154.710.975 131.024.719Net Dönem Karı veya Zararı55.063.036 54.578.138Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 -24 -22TOPLAM ÖZKAYNAKLAR296.133.288 241.404.005TOPLAM KAYNAKLAR447.512.340 398.703.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 50.000.000 0 1.310.410 0 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-1.889.977 47.197.722 -45.307.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.881.677 32.967.089 -2 32.967.087Dönem Karı (Zararı)32.881.677 32.881.677 -2 32.881.675Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)85.412 85.412 85.412Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)788.030 788.030 0 788.030Dönem Sonu Bakiyeler15 50.000.000 788.030 1.310.410 0 -125.032 3.346.890 131.379.969 32.881.677 219.581.944 -22 219.581.922Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005Transferler891.882 53.686.256 -54.578.138Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.063.036 54.911.565 -2 54.911.563Dönem Karı (Zararı)55.063.036 55.063.036 -2 55.063.034Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-151.471 -151.471 -151.471Sermaye Arttırımı30.000.000 -30.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-182.280 -182.280 0 -182.280Dönem Sonu Bakiyeler15 80.000.000 -537.530 2.098.440 456.520 -252.151 4.594.022 154.710.975 55.063.036 296.133.312 -24 296.133.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-151.471 85.412 -151.471 95.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -189.339 106.765 -189.339 119.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.868 -21.353 37.868 -23.826Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 37.868 -21.353 37.868 -23.826Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-151.471 85.412 -151.471 95.306TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.911.563 32.967.087 28.523.895 14.997.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2 -2 -1 -1Ana Ortaklık Payları54.911.565 32.967.089 28.523.896 14.997.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975988BIST