***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 18:59
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 194.486.910 118.081.096 82.545.603 44.803.744
Satışların Maliyeti
16 -118.870.589 -75.460.976 -43.289.608 -27.251.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.616.321 42.620.120 39.255.995 17.551.787
BRÜT KAR (ZARAR)
75.616.321 42.620.120 39.255.995 17.551.787
Genel Yönetim Giderleri
-6.363.367 -6.036.773 -1.711.014 -2.491.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.462.490 8.862.897 2.283.214 5.456.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.026.319 -6.183.477 -1.384.277 -4.871.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.689.125 39.262.767 38.443.918 15.646.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.674.738 2.097.869 195.201 1.082.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -918.856 0 -360.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.363.863 40.441.780 38.639.119 16.368.496
Finansman Gelirleri
19 10.139.520 9.405.618 428.166 5.535.660
Finansman Giderleri
19 -7.139.708 -7.408.608 -2.573.046 -2.696.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.363.675 42.438.790 36.494.239 19.207.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.300.641 -9.557.115 -7.818.873 -4.305.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -798.269 -2.071.797 -553.162 -1.559.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -17.502.372 -7.485.318 -7.265.711 -2.746.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -2 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
55.063.036 32.881.677 28.675.367 14.902.541
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,68800000 0,65800000 0,35800000 0,29800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.287.034 9.986.683
Dönem Karı (Zararı)
55.063.034 32.881.675
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.063.034 32.881.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.960.375 10.138.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.095.269 718.403
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.434 185.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 82.760 185.307
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.674 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
363.418 186.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -525.994 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 623.522 402.308
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 265.890 -215.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 17.464.504 7.515.777
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -54.250 1.532.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.574.836 -33.033.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.119.326 -19.586.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.119.326 -19.586.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.834 17.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -81.834 17.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-88.524.318 -19.918.548
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -88.524.318 -19.918.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -21.240.803 3.706.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -981.837 2.474.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.651.556 -1.360.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 31.651.556 -1.360.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.130.324 1.625.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.056.984 1.298.890
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.056.984 1.298.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.704.234 -1.290.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.704.234 -1.290.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.551.427 9.986.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -5.735.607 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.201.763 7.297.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 86.450 104.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.288.213 -284.871
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.477.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.831.354 38.999.737
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-182.280 788.030
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -182.280 788.030
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 38.073.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -47.298.141 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -350.933 137.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.320.151 56.284.008
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -59.320.151 56.284.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 81.538.746 34.494.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.218.595 90.778.618
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.218.595 81.538.746
Ticari Alacaklar
29.177.810 33.563.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.177.810 33.563.026
Diğer Alacaklar
110.630 114.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 110.630 114.878
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
297.257.568 218.581.211
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 297.257.568 218.581.211
Stoklar
7 27.567.597 6.326.794
Peşin Ödenmiş Giderler
2.900.260 2.070.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.900.260 2.070.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.490 0
Diğer Dönen Varlıklar
7.199.598 449.205
ARA TOPLAM
386.478.548 342.644.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.478.548 342.644.554
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
178.522 92.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 178.522 92.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 40.885.000 40.885.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.417.325 7.870.926
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.090.173 1.521.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 24.045 24.865
Peşin Ödenmiş Giderler
10.286.456 5.664.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 447.512.340 398.703.817
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 11.565.490 49.224.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.490.915 12.986.640
Ticari Borçlar
49.960.364 17.685.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 49.960.364 17.685.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.655.673 1.525.349
Diğer Borçlar
488.487 488.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 19.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 469.332 469.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 13.407.733 23.255.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 126.151 1.193.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
429.049 371.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 185.617 136.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 243.432 234.758
ARA TOPLAM
89.123.862 106.731.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.123.862 106.731.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.537.785 13.557.942
Diğer Borçlar
2.057.053 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.057.053 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.382.278 1.196.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.382.278 1.196.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 53.278.074 35.813.570
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.255.190 50.568.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.379.052 157.299.812
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.133.312 241.404.027
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -537.530 -355.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.098.440 2.098.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
204.369 355.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
204.369 355.840
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 456.520 456.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-252.151 -100.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.594.022 3.702.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 154.710.975 131.024.719
Net Dönem Karı veya Zararı
55.063.036 54.578.138
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -24 -22
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
296.133.288 241.404.005
TOPLAM KAYNAKLAR
447.512.340 398.703.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 50.000.000 0 1.310.410 0 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805
Transferler
-1.889.977 47.197.722 -45.307.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.881.677 32.967.089 -2 32.967.087
Dönem Karı (Zararı)
32.881.677 32.881.677 -2 32.881.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
85.412 85.412 85.412
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
788.030 788.030 0 788.030
Dönem Sonu Bakiyeler
15 50.000.000 788.030 1.310.410 0 -125.032 3.346.890 131.379.969 32.881.677 219.581.944 -22 219.581.922
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005
Transferler
891.882 53.686.256 -54.578.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.063.036 54.911.565 -2 54.911.563
Dönem Karı (Zararı)
55.063.036 55.063.036 -2 55.063.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.471 -151.471 -151.471
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-182.280 -182.280 0 -182.280
Dönem Sonu Bakiyeler
15 80.000.000 -537.530 2.098.440 456.520 -252.151 4.594.022 154.710.975 55.063.036 296.133.312 -24 296.133.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.471 85.412 -151.471 95.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -189.339 106.765 -189.339 119.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.868 -21.353 37.868 -23.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 37.868 -21.353 37.868 -23.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-151.471 85.412 -151.471 95.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.911.563 32.967.087 28.523.895 14.997.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -2 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
54.911.565 32.967.089 28.523.896 14.997.847
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975988
BIST