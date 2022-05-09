***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 147.887.105 35.774.003Satışların Maliyeti21 -86.015.061 -26.328.455TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.872.044 9.445.548BRÜT KAR (ZARAR)61.872.044 9.445.548Genel Yönetim Giderleri-3.374.937 -2.238.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 8.190.450 2.094.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.602.262 -1.638.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.085.295 7.662.689Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 98.989 1.006.437Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.184.284 8.669.126Finansman Gelirleri24 7.665.747 6.378.916Finansman Giderleri24 -6.620.915 -3.422.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.229.116 11.625.118Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.620.235 -2.404.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -312.261 -725.067Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -10.307.974 -1.679.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.608.881 9.220.717DÖNEM KARI (ZARARI)40.608.88nçPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,50800000 0,18400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.995.344 18.883.054Dönem Karı (Zararı)40.608.890 9.220.717Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.608.890 9.220.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.388.834 2.478.959Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 441.360 330.287Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler419.949 254.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 585.694 245.376Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -165.745 8.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.304.584 269.595Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 2.821.047 269.595Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 466.369 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 17.168 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 10.222.941 1.679.279Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 -54.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-84.636.164 7.104.645Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.239.900 10.774.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -10.239.900 10.774.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.595.780 1.098İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.595.780 1.098Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-35.149.407 -8.906.462Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -35.149.407 -8.906.462Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -14.635.939 -5.045.348Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 888.540 -2.225.709Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.122.543 13.266.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -22.122.543 13.266.908Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.773.678 779.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artı 84.059.579 -17.597.099İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.766.889 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -7.766.889 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 94.003.259 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 0 -15.171.285Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -214.650 -258.155Ödenen Faiz24 -1.962.141 -2.167.659YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.355.912 788.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 51.355.912 788.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 92.829.193 41.473.281Ticari Alacaklar90.639.215 80.416.483İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 90.639.215 80.416.483Diğer Alacaklar2.436.299 80.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.436.299 80.341Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar359.076.084 301.902.445Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 359.076.084 301.902.445Stoklar8 60.889.952 46.254.013Peşin Ödenmiş Giderler3.775.581 4.792.787İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.775.581 4.792.787Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 918.984 1.224.745Diğer Dönen Varlıklar19 12.811.598 9.564.321ARA TOPLAM623.376.906 485.708.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR623.376.906 485.708.416DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar421.234 181.412İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 421.234 181.412Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 77.650.000 77.650.000Maddi Duran Varlıklar12 3.907.427 3.435.143Kullanım Hakkı Varlıkları14 885.035 1.090.173Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.646 23.829Peşin Ödenmiş Giderler25 16.229.581 13.566.916Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar9 128.666 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.245.589 95.947.473TOPLAM VARLIKLAR722.622.495 581.655.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 135.679.108 44.426.551Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 15.186.551 9.788.287Ticari Borçlar86.010.342 107.666.516İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 86.010.342 107.666.516Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.631.170 2.857.492Diğer Borçlar2.064.843 1.372.245İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 19.155 19.022İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.045.688 1.353.223Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 27.934.043 5.909.811Kısa Vadeli Karşılıklar573.103 747.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 240.386 249.094Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 332.717 498.462ARA TOPLAM272.079.160 172.768.458TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.079.160 172.768.458UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.543.558 3.546.864Diğer Borçlar2.181.386 2.181.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.181.386 2.181.386Uzun Vadeli Karşılıklar2.280.416 1.345.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.280.416 1.345.880Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 66.712.049 56.489.108Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.717.409 63.563.363TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER