***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:11
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 304.841.975 111.941.307 156.954.870 76.167.304
Satışların Maliyeti
21 -182.347.841 -75.580.981 -96.332.780 -49.252.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.494.134 36.360.326 60.622.090 26.914.778
BRÜT KAR (ZARAR)
122.494.134 36.360.326 60.622.090 26.914.778
Genel Yönetim Giderleri
-6.492.310 -4.652.353 -3.117.373 -2.413.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 21.384.874 5.179.276 13.194.424 3.084.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -25.172.724 -6.642.042 -8.570.462 -5.003.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.213.974 30.245.207 62.128.679 22.582.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 29.577.650 1.479.537 29.478.661 473.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.791.624 31.724.744 91.607.340 23.055.618
Finansman Gelirleri
24 15.667.910 9.711.354 8.002.163 3.332.438
Finansman Giderleri
24 -18.640.410 -4.566.662 -12.019.495 -1.143.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
138.819.124 36.869.436 87.590.008 25.244.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.457.344 -10.481.768 -13.837.109 -8.077.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.216.091 -245.107 -903.830 479.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.241.253 -10.236.661 -12.933.279 -8.557.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.361.780 26.387.668 73.752.899 17.166.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.361.780 26.387.668 73.752.899 17.166.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -1 -10 5
Ana Ortaklık Payları
114.361.799 26.387.669 73.752.909 17.166.946
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,43000000 0,33000000 0,92200000 0,14500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.671.433 13.031.788
Dönem Karı (Zararı)
114.361.799 26.387.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.361.799 26.387.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.923.285 10.655.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 750.075 755.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
374.843 212.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 523.688 203.340
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -148.845 8.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.068.789 -476.122
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 2.104.612 -1.008.203
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 738.491 353.418
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 225.686 178.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.300.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -29.300.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 23.183.008 10.220.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 -56.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.085.303 -19.910.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.002.069 11.378.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.002.069 11.378.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Al