***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 304.841.975 111.941.307 156.954.870 76.167.304Satışların Maliyeti21 -182.347.841 -75.580.981 -96.332.780 -49.252.526TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)122.494.134 36.360.326 60.622.090 26.914.778BRÜT KAR (ZARAR)122.494.134 36.360.326 60.622.090 26.914.778Genel Yönetim Giderleri-6.492.310 -4.652.353 -3.117.373 -2.413.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 21.384.874 5.179.276 13.194.424 3.084.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -25.172.724 -6.642.042 -8.570.462 -5.003.732ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.213.974 30.245.207 62.128.679 22.582.518Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 29.577.650 1.479.537 29.478.661 473.100Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)141.791.624 31.724.744 91.607.340 23.055.618Finansman Gelirleri24 15.667.910 9.711.354 8.002.163 3.332.438Finansman Giderleri24 -18.640.410 -4.566.662 -12.019.495 -1.143.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)138.819.124 36.869.436 87.590.008 25.244.318Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.457.344 -10.481.768 -13.837.109 -8.077.367Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.216.091 -245.107 -903.830 479.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -23.241.253 -10.236.661 -12.933.279 -8.557.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)114.361.780 26.387.668 73.752.899 17.166.951DÖNEM KARI (ZARARI)114.361.780 26.387.668 73.752.899 17.166.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19 -1 -10 5Ana Ortaklık Payları114.361.799 26.387.669 73.752.909 17.166.946Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,43000000 0,33000000 0,92200000 0,14500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.671.433 13.031.788Dönem Karı (Zararı)114.361.799 26.387.668Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)114.361.799 26.387.668Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.923.285 10.655.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 750.075 755.862Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler374.843 212.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 523.688 203.340Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -148.845 8.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.068.789 -476.122Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 2.104.612 -1.008.203Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 738.491 353.418Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 225.686 178.663Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.300.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -29.300.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 23.183.008 10.220.502Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 -56.867İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-167.085.303 -19.910.510Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.002.069 11.378.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -19.002.069 11.378.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Al