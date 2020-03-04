***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:AGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2019 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,15 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,16 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 cagri_metni.pdf - İlan MetniEK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00'da, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824369BIST