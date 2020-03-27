***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:AGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2019 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,15 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,16 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 cagri_metni.pdf - İlan MetniEK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,- 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,- 2019 yılı finansal tabloların onaylanmasına,- 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,- 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,- Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,- Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde, 50.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesi, bağışlara ilişkin hususlarla ilgili olarak 3'üncü maddesinin (ı) bendi, kar payı avansı dağıtımına ilişkin hususlarla ilgili olarak 15'inci maddesi, Yönetim Kuruluna süresiz ihraç yetkisi tanınması hususunda 17'inci maddesine ilişkin değişikliklerin tadil tasarısı çerçevesinde kabulüne,- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,- Şirket'in dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,- 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2020 Cuma günü saat 10.00'da, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832981BIST