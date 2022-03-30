***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18Gündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - 2021 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,14 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,15 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,- 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,- 2021 yılı finansal tabloların onaylanmasına,- 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,- 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,- Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 30 Mart 2023 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,- Şirketin dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,- 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2022 (bugün) saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014199BIST