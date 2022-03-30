***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2022 18:56
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2021 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
14 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,
- 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2021 yılı finansal tabloların onaylanmasına,
- 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,
- 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,
- Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 30 Mart 2023 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,
- Şirketin dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,
- 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2022 (bugün) saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014199
BIST