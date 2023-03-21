***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 21.03.2023Genel Kurul Tarihi 13.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18Gündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - 2022 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,14 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,15 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 cagri_metni.pdf - İlan MetniEK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 vekaletname_ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 13.04.2023 Perşembe günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126865BIST