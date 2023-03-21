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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2023 19:13
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Tarihi 13.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
14 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 cagri_metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 vekaletname_ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 13.04.2023 Perşembe günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126865


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Çeyrek 1.965 1.984 -32,00  
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