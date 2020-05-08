GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

08.05.2020 18:56
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

04.03.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli kararı çerçevesinde, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" (Politika) oluşturulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.orge.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildiği kamuya açıklanmıştı.  Öte yandan, geri alınan payların, Politika çerçevesinde 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde Şirket çalışanlarına tahsisi 27.03.2020 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştı. Bu çerçevede, Politika'nın 2020 yılı uygulamasında, uygulamanın Şirket ve çalışan performansına etkilerinin izlenmesini teminen, görevde bulundukları sürede göstermiş oldukları başarılar ile Şirket'in sektörde mevcut lider şirketlerden biri konumuna erişmesinde gösterdiği performanslar da dikkate alınarak, Şirket'te uzun süredir görevde bulunan seçili 3 genel müdür yardımcısı kapsam dahiline alınmış olup, kişi başı 15.000 adet ve toplam 45.000 adet geri alınmış bulunan ORGE payı, 08.05.2020 tarihinde belirlenmiş kişilere tahsis ve virman edilmiştir. Bu işlemle birlikte, 08.05.2020 tarihi itibarıyla ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesinde paylarımız %0,45'e düşmüş bulunmaktadır. 
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE 08/05/2020 45.000 % 0,09 0 % 0,45 -193.500 Bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843811


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0597.845
Değişim :  -0,56% |  -553,61
Açılış :  98.903  
Önceki Kapanış :  98.399  
En Yüksek
99.514 En Düşük
97.672
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 19,03 226.819 % 10,00  
SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8044 8,8486 % 0,36  
Frank 7,2918 7,3357 % 0,11  
Riyal 1,8850 1,8944 % -0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 -3,23  
Altın Gr. 391 391 -1,69  
Cumhuriyet 2.497 2.555 -13,80  
Tam 2.571 2.622 -14,20  
Yarım 1.255 1.282 -6,90  
Çeyrek 625 641 -3,50  
Gümüş.Ons 15,49 15,53 0,17  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
B. Petrol 30,13 30,13 0,67  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru