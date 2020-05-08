***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar04.03.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli kararı çerçevesinde, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" (Politika) oluşturulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.orge.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildiği kamuya açıklanmıştı. Öte yandan, geri alınan payların, Politika çerçevesinde 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde Şirket çalışanlarına tahsisi 27.03.2020 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştı. Bu çerçevede, Politika'nın 2020 yılı uygulamasında, uygulamanın Şirket ve çalışan performansına etkilerinin izlenmesini teminen, görevde bulundukları sürede göstermiş oldukları başarılar ile Şirket'in sektörde mevcut lider şirketlerden biri konumuna erişmesinde gösterdiği performanslar da dikkate alınarak, Şirket'te uzun süredir görevde bulunan seçili 3 genel müdür yardımcısı kapsam dahiline alınmış olup, kişi başı 15.000 adet ve toplam 45.000 adet geri alınmış bulunan ORGE payı, 08.05.2020 tarihinde belirlenmiş kişilere tahsis ve virman edilmiştir. Bu işlemle birlikte, 08.05.2020 tarihi itibarıyla ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesinde paylarımız %0,45'e düşmüş bulunmaktadır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarORGE 08/05/2020 45.000 % 0,09 0 % 0,45 -193.500 Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843811BIST