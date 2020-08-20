***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
20.08.2020 18:37
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden gerçekleştirilen geri alım işlemleri neticesinde 20.08.2020 tarihi itibarıyla sahip bulunulan 441.334 adet payın, 20.08.2020 (bugün) tarihinde 7,2764 TL ortalama fiyattan (7,20-7,35 TL fiyat aralığından) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 20.08.2020 tarihi itibarıyla ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesinde payımız %0'a düşmüş bulunmaktadır. İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE 20/08/2020 441.334 % 0,882668 7,2764 % 0 596.352 Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870459
BIST