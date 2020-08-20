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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

20.08.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden gerçekleştirilen geri alım işlemleri neticesinde 20.08.2020 tarihi itibarıyla sahip bulunulan 441.334 adet payın, 20.08.2020 (bugün) tarihinde 7,2764 TL ortalama fiyattan (7,20-7,35 TL fiyat aralığından) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 20.08.2020 tarihi itibarıyla ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesinde payımız %0'a düşmüş bulunmaktadır. İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE 20/08/2020 441.334 % 0,882668 7,2764 % 0 596.352 Bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870459


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 46,20 16.660.798 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.793.398 % 10,00  
BERA 8,47 31.640.968 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.561.552 % 10,00  
MRSHL 135,30 1.402.833 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3167 7,3216 % 0,45  
Euro 8,6750 8,6965 % 0,67  
Sterlin 9,6337 9,6820 % 1,13  
Frank 8,0234 8,0717 % 1,07  
Riyal 1,9462 1,9560 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 16,58  
Altın Gr. 457 457 4,14  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,19 27,23 0,50  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,10  
B. Petrol 44,77 44,77 -0,60  
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