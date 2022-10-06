***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 ve 24.02.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden gerçekleştirilen geri alım işlemleri neticesinde 06.10.2022 tarihi itibarıyla sahip bulunulan 1.513.413 TL nominal değerli paylardan, 06.10.2022 (bugün) tarihinde 14,29 TL fiyattan 1.414.000 TL nominal değerli payın, özel emir yolu ile yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 06.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 99.413 TL'ye, ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki pay sahipliği oranımız %0,124'e düşmüş bulunmaktadır. İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarORGE 06/10/2022 1.414.000 % 1,768 14,29 % 0,124 10.866.080,56 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068450BIST