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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

06.10.2022 18:12
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 ve 24.02.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden gerçekleştirilen geri alım işlemleri neticesinde 06.10.2022 tarihi itibarıyla sahip bulunulan 1.513.413 TL nominal değerli paylardan, 06.10.2022 (bugün) tarihinde 14,29 TL fiyattan 1.414.000 TL nominal değerli payın, özel emir yolu ile yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 06.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 99.413 TL'ye, ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki pay sahipliği oranımız %0,124'e düşmüş bulunmaktadır. İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE 06/10/2022 1.414.000 % 1,768 14,29 % 0,124 10.866.080,56 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068450


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EGEEN 2.591,80 327.548.728 % 10,00  
KONYA 1.490,50 139.457.789 % 10,00  
CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
CMBTN 312,20 38.285.064 % 9,97  
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Dolar 18,5816 18,5900 % 0,03  
Euro 18,1729 18,1779 % -0,05  
Sterlin 20,5837 20,6869 % -0,40  
Frank 18,6294 18,7416 % -0,27  
Riyal 4,9294 4,9541 % 0,04  
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Altın Gr. 1.017 1.017 -5,71  
Cumhuriyet 6.772 6.874 -65,00  
Tam 6.827 6.890 -41,00  
Yarım 3.327 3.368 -20,00  
Çeyrek 1.666 1.684 -10,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,26 -0,41  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 -0,22  
B. Petrol 97,13 97,13 2,71  
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