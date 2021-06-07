***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( İhraç Belgesi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.04.2021 tarihli kararıyla, mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılmasına karar vermiştir. Artırım nedeniyle ihraç edilecek 30.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940357BIST