***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( İhraç Belgesi
07.06.2021 09:28
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.04.2021 tarihli kararıyla, mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılmasına karar vermiştir. Artırım nedeniyle ihraç edilecek 30.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940357
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,66
|Açılış
|: 526,33
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6369
|8,6418
|% -0,29
|
|Euro
|10,5382
|10,5459
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,2080
|12,2693
|% -0,22
|
|Frank
|9,5922
|9,6499
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,70
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
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