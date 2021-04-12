***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.04.2021 18:31
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ORGE, TREORGE00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ORGE, TREORGE00011 30.000.000 60
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,
-Yasal kayıtlarda mevcut olan ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde 30.000.000 TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması,
-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının,
• Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması.
• Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,
-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,
hususlarına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.446.889,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 65.340.093 18.250.930,63
4. Vergiler ( - ) 10.761.957 4.058.508,12
5. Net Dönem Kârı 54.578.138 14.192.422,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 709.621,13 709.621,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.868.516,87 13.482.801,38
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.450
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.878.966,87 13.482.801,38
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 13.482.801,38 13.482.801,38
* Nakit
* Bedelsiz 13.482.801,38 13.482.801,38
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 40.385.715,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 16.517.198,62 16.517.198,62
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 30.000.000 55,69 0,6 60
TOPLAM 30.000.000 55,69 0,6 60
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem karı 54.578.136 TL olup, bu tutarın -2 TL'lik kısmı kontrol gu¨cu¨ olmayan paylara isabet ettiği için, 54.578.138 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926933
BIST