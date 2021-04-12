***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ORGE, TREORGE00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ORGE, TREORGE00011 30.000.000 60Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,-Yasal kayıtlarda mevcut olan ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde 30.000.000 TL'nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması,-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının,• Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması.• Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,hususlarına oy birliğiyle karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.446.889,57Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 65.340.093 18.250.930,634. Vergiler ( - ) 10.761.957 4.058.508,125. Net Dönem Kârı 54.578.138 14.192.422,516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 709.621,13 709.621,138. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.868.516,87 13.482.801,38Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.45010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.878.966,87 13.482.801,3811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 13.482.801,38 13.482.801,38* Nakit* Bedelsiz 13.482.801,38 13.482.801,3812. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 40.385.715,4920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 16.517.198,62 16.517.198,62Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 30.000.000 55,69 0,6 60TOPLAM 30.000.000 55,69 0,6 60Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem karı 54.578.136 TL olup, bu tutarın -2 TL'lik kısmı kontrol gu¨cu¨ olmayan paylara isabet ettiği için, 54.578.138 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926933BIST