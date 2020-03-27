***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 18:37
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, tadil metni çerçevesinde tadiline oy birliğiyle karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 gtb_ve_spk_onayli_tadil_metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832992
BIST