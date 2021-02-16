***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYıl içinde 2 analist toplantısı düzenlenmiş, 30'un üzerinde kurumsal yatırımcı ile yüzyüze ve telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824369Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıBulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanlarının Genel Kurul toplantılarına kısmi katılımı olmuştur. Toplantıda hazır bulunanlar listesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832981 adreslnde yer almaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 31,51.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarihli kararında önerildiği üzere Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 45.307.745 TL ve 2.640.585,28 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 45.175.715,74 TL ve 2.508.556,02 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832981Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/03/2020 0 % 53,81 % 53,81 % 0 Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul Bilgileri Madde 13 18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832981İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Sayfa 29,30Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Sayfa 29 ,30Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Sayfa 29,30 (Kurumsal Yönetim Komitesi)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Sayfa 28,30Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Sayfa 29,30 (Kurumsal Yönetim Komitesi)4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 13,14,32Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>PolitikalarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 6,7Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 33,33 5 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkan Vekili Nevhan Gündüz, şirket ünvanı ve/veya kaşesi altına atacağı imza ile münferiden şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıBulunmamaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıSayfa 30,31Yönetim kurulu başkanının adıOrhan Gündüzİcra başkanı / genel müdürün adıNevhan GündüzYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıMevcut durumda madde kapsamında bir sigorta bulunmamakla beraber sorumluluk sigortası yapma çalışmalarımız devam etmektedir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir politika oluşturulmamıştır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıBulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıOrhan Gündüz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/02/1998 - - -Nevhan Gündüz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/02/1998 - - -Mahmut Gündüz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/02/1998 - - -Mustafa Çetin Özbudun İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824369 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlhan Şükrü Kaya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824369 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır. Şirket uygulamaları menfaat sahipleri ile şirket arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@orge.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır. Şirket uygulamasında çalışanların komitelere kısmen katılımı söz konusu olmaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıKurumsal Yönetim Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu yönlendirmesiyle devam etmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>PolitikalarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYıllık Faaliyet Raporlarında ve Etik Çalışma Kuralları içerisinde yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYolsuzlukla Mücadele Politikası yürürlükte bulunmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri bölümü alt sekmelerinde başlıklar halinde belirtilmiştir.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri>Şirkete Bakış>Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 25,35b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 28,29,30c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 5,28ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 16d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 17e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 17f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 22g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 24,25İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı19Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuToplantı içeriğine göre değişen makul bir süre önce sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYaıtımcı İlişkileri>Şirkete Bakış>Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu kapsamda bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıSayfa 28,29,30Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/400915Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa Çetin Özbudun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) İlhan Şükrü Kaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Çetin Özbudun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Orhan Gündüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ertuğ Ersoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa Çetin Özbudun Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İlhan Şükrü Kaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910224BIST