***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 04.03.2020 tarihli toplantısında, Şirket karlılığı ile çalışanın menfaatleri arasındaki çıkar birliğinin artırılması, bu yolla da çalışanların Şirket karlılığı ve verimine katkılarının artırılması amacıyla "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası"nın oluşturulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.orge.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824366BIST