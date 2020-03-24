***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Mart 2020 tarihli açıklamamız çerçevesinde, planlandığı gibi 27 Mart 2020 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezimizde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılımlarında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sürece ilişkin kamu, özellikle sağlık otoritelerinin değerlendirme ve uygulamaları da dikkate alınarak, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımlarının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831614BIST