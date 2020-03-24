***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 09:48
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Mart 2020 tarihli açıklamamız çerçevesinde, planlandığı gibi 27 Mart 2020 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezimizde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılımlarında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sürece ilişkin kamu, özellikle sağlık otoritelerinin değerlendirme ve uygulamaları da dikkate alınarak, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımlarının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831614
BIST
14:0687.847
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 3.600,81
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:066,4860
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0746
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:067,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:06334,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 6,97
|Açılış
|: 334,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|12.827
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,30
|1.772.011
|% -1,49
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|11.477.676
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|GARAN
|7,37
|562.866.129
|% 6,66
|
|ASELS
|22,20
|358.616.333
|% 6,73
|
|THYAO
|8,13
|348.298.066
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,85
|133.730.396
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,83
|123.951.612
|% 3,28
|
|GARAN
|7,37
|562.866.129
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,85
|133.730.396
|% 4,52
|
|ODAS
|1,22
|65.680.675
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,12
|56.219.824
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,83
|123.951.612
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,86
|
|Frank
|6,6434
|6,6834
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7209
|1,7295
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.598
|37,86
|
|Altın Gr.
|333
|336
|8,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,07
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,16
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|1,25
|
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