***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 12:49
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Nisan 2020 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838881
BIST
14:0798.703
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 2.454,04
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.749
En Düşük
97.601
14:076,8437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:077,4202
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,1131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:07372,72
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -11,05
|Açılış
|: 372,72
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
372,60
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.477.456
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|560.064
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.074.036
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.292.830
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.152.638.319
|% 2,56
|
|THYAO
|10,55
|592.208.974
|% 3,84
|
|GARAN
|8,58
|544.528.458
|% 4,00
|
|ASELS
|27,40
|490.772.987
|% 2,78
|
|AKBNK
|5,87
|433.064.157
|% 3,89
|
|KARSN
|1,47
|161.920.291
|% 6,52
|
|IHLAS
|0,66
|72.356.369
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|199.122.087
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,08
|85.098.270
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,87
|433.064.157
|% 3,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5362
|8,5790
|% -1,03
|
|Frank
|7,0581
|7,1006
|% -0,98
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,79
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,77
|
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