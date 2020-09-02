***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut ve potansiyel yatırımcılarımızın Şirketimizin iş geliştirme faaliyetlerine ilişkin kamuyu aydınlatma uygulaması hakkında ve Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Nevhan Gündüz'ün 19.08.2020 tarihinde Bloomberg HT kanalında Piyasa Hattı programında Japon bir şirketle sürdürülmekte olan iş görüşmelerine ilişkin açıklamaları hakkında daha detaylı bilgilendirilmelerini teminen ve görülen lüzum üzerine, aşağıda yer alan açıklamalarda bulunulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin faaliyette bulunduğu elektrik taahhüt sektörünün doğası gereği, sürekli ve çok sayıda iş geliştirme (teklif alma-teklif verme, iş birliği, iş ortaklığı görüşmelerinde bulunma vb.) çalışmasında bulunulmakta olup, bu çalışmaların sonuçları ve sonuçlanma zamanı üzerinde önemli belirsizlikler söz konusu olabilmektedir.Bu nedenle, Şirketimiz II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesindeki iş geliştirme faaliyetlerine ilişkin kamuyu aydınlatma uygulamasında mevcut ve/veya potansiyel yatırımcılarımızı yanıltıcı mahiyette bir bilgi paylaşımına sebebiyet vermemek amacıyla, iş geliştirme süreçlerinin olumlu bir şekilde sonuçlanması ve tarafımıza bir ihalenin kazananı olduğumuzun tebliğ edilmesi ve/veya bir görüşmenin ön protokol ve/veya sözleşme imzası ile sonuçlandırılması durumunda içsel bilginin doğduğu değerlendirilmekte ve kamuyu aydınlatma açıklamasında bulunulmaktadır. Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Nevhan Gündüz'ün Japon bir şirketle sürdürülmekte olan iş geliştirme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalar bu çerçevede değerlendirildiğinde, •Sürdürülmekte olan iş geliştirme çalışmalarının program sunucusunun sorusuna cevaben içinde bulunulan pandemi sürecinde dahi çalışmaların sürekliliğini gösterir bir mahiyet taşıdığı, •Yukarıda ifade edildiği üzere söz konusu görüşmelerin rutin iş geliştirme çalışmalarımızdan olması bu minvalde sürekli ve çok sayıda görüşme, teklif vd. iş birliği çalışmalarının devam etmekte olması ve sonucunun belirli olmaması nedeni ile açıklama zamanı ve mevcut durum itibarıyla pay değerini, fiyatını veya yatırımcı kararlarını etkileyecek bir mahiyette, içsel bilgi niteliği taşımadığının değerlendirildiği, •Bu çerçevede mevcut durum itibarıyla, sözü edilen süreçlere ilişkin mevzuat uyarınca kamuya açıklanmayı gerektirir ilave bir gelişme bulunmadığı, •Görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanması ve sonucun tarafımıza tebliği ve/veya sözleşme imzalanması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli özel durum açıklamasının ivedilikle yapılacağı, hususlarını mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Bu vesile ile Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin içsel bilgilere haiz özel durumlara, operasyonel ve finansal beklentilere ve dönemsel sonuçlara, kesinleşmiş ihale sonuçlarına, iş geliştirme ve stratejik planları vd. materyal bilgilere ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, finansal raporlar ile Şirket sunumları vb. vasıtalar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve/veya Şirketimiz internet sitesinden ulaşabileceği hususunu da mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızın bilgilerine tekraren sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873022BIST