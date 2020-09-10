***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 12:05
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Eylül 2020 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874369
BIST
16:171.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:177,4442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4334
16:178,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:17470,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,61
|Açılış
|: 470,49
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,91
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:15
|GLRYH
|17,82
|171.879.150
|% 10,00
|
|KONYA
|486,20
|86.497.487
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.280.758.108
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.065.623
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|495.018.099
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.471.093
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.203.967.175
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.280.758.108
|% -9,99
|
|GARAN
|6,88
|1.126.538.543
|% 1,78
|
|ZOREN
|2,81
|1.025.929.501
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|984.471.093
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.203.967.175
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,81
|1.025.929.501
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|318.060.186
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|300.045.042
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|844.169.351
|% -9,83
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4370
|% -0,64
|
|Euro
|8,8522
|8,8650
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,6480
|9,6964
|% -0,62
|
|Frank
|8,1950
|8,2443
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9821
|1,9920
|% -0,44
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|11,30
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,54
|