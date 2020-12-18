***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 14:38
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından Borsa'ya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla hazırlanan ve içeriğinde Şirketimiz faaliyetleri ve sonuçlarına ilişkin bilgiler ile, operasyonel ve finansal beklentilere, iş geliştirme ve stratejik planlarına ilişkin bilgilere ve Şirketimiz yöneticilerinin açıklamalarına yer verilen tanıtım videosu Borsa İstanbul resmi Youtube sayfasında https://www.youtube.com/watch?v=dMPyLKz8FJ8 adresinde yayımlanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893827
BIST
17:261.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:267,6577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0450
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:269,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0731
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:26463,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,31
|Açılış
|: 463,46
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AKCNS
|16,85
|104.526.720
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|59.137.962
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.106.526
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.898.836
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.503.233
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.126.661
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.331.907
|% -9,98
|
|THYAO
|13,02
|2.139.273.241
|% 0,08
|
|PGSUS
|73,75
|1.375.597.738
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,18
|1.207.760.520
|% 1,87
|
|TCELL
|16,20
|1.118.725.418
|% 2,47
|
|GARAN
|9,85
|1.074.029.413
|% 0,82
|
|TSKB
|1,82
|1.029.557.627
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,18
|1.207.760.520
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,44
|669.530.040
|% 6,55
|
|ODAS
|3,97
|698.164.059
|% 1,02
|
|GSDHO
|2,45
|404.316.188
|% 4,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6492
|7,6511
|% -0,67
|
|Euro
|9,3744
|9,3807
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3213
|10,3731
|% -0,88
|
|Frank
|8,6176
|8,6695
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0352
|2,0454
|% -0,58
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,52
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,28
|