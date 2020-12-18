***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından Borsa'ya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla hazırlanan ve içeriğinde Şirketimiz faaliyetleri ve sonuçlarına ilişkin bilgiler ile, operasyonel ve finansal beklentilere, iş geliştirme ve stratejik planlarına ilişkin bilgilere ve Şirketimiz yöneticilerinin açıklamalarına yer verilen tanıtım videosu Borsa İstanbul resmi Youtube sayfasında https://www.youtube.com/watch?v=dMPyLKz8FJ8 adresinde yayımlanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893827BIST