***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 10:55
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Ağustos 2021 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959610
BIST
11:061.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
11:068,5519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
11:069,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0207
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
11:06490,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,70
|Açılış
|: 490,65
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler11:04
|AGYO
|4,52
|162.980.949
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|202.886
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,30
|27.733.078
|% 9,70
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|FONET
|14,82
|7.936.159
|% -5,48
|
|MARKA
|4,75
|1.665.730
|% -5,00
|
|RYGYO
|4,66
|6.234.777
|% -4,70
|
|EMKEL
|2,91
|18.510.521
|% -4,28
|
|TUCLK
|13,81
|10.708.122
|% -4,10
|
|GARAN
|9,30
|352.466.540
|% 0,11
|
|EREGL
|18,44
|214.751.500
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,59
|166.416.201
|% -1,17
|
|AGYO
|4,52
|162.980.949
|% 9,98
|
|THYAO
|12,20
|139.852.855
|% 0,08
|
|ODAS
|1,41
|77.771.087
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,85
|83.141.196
|% 0,54
|
|GARAN
|9,30
|352.466.540
|% 0,11
|
|AGYO
|4,52
|162.980.949
|% 9,98
|
|YKBNK
|2,55
|89.675.067
|% 0,39
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5451
|8,5475
|% 0,48
|
|Euro
|9,9867
|9,9913
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6007
|11,6589
|% 0,51
|
|Frank
|9,2825
|9,3385
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2698
|2,2811
|% 0,56
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|5,90
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,14
|