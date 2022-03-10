***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 10:59
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Mart 2022 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008971
BIST
11:252.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.052
11:2514,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0995
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:2516,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:25940,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 940,84
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|RALYH
|9,14
|37.011.757
|% 9,99
|
|GZNMI
|18,63
|2.636.853
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|911.208
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.657.850
|% 9,89
|
|PAMEL
|98,45
|1.413.439
|% -2,72
|
|UNLU
|5,58
|4.071.516
|% -2,11
|
|MIATK
|28,20
|12.685.331
|% -1,61
|
|KGYO
|5,65
|346.644
|% -1,40
|
|EDATA
|21,28
|2.647.559
|% -1,30
|
|BASGZ
|12,75
|39.001.719
|% -1,09
|
|HTTBT
|12,40
|33.725.798
|% 1,06
|
|ARDYZ
|5,19
|32.231.736
|% 7,68
|
|KONTR
|137,80
|31.210.284
|% -1,01
|
|ISKPL
|4,31
|27.453.115
|% 5,12
|
|KLSYN
|1,59
|20.703.204
|% -0,63
|
|ARDYZ
|5,19
|32.231.736
|% 7,68
|
|ISKPL
|4,31
|27.453.115
|% 5,12
|
|HUNER
|2,64
|12.205.711
|% 0,38
|
|DGNMO
|2,05
|7.326.157
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7348
|14,7495
|% 0,69
|
|Euro
|16,3542
|16,3795
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,3525
|19,4496
|% 0,58
|
|Frank
|15,8293
|15,9246
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,71
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-5,68
|
|Altın Gr.
|939
|939
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,59
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:38KARYE
Yüzde 5.02 oranında artışla 16.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 175 adet işlem
-
11:37SNGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 509, 314 adet işlem
-
11:36XU100
Endeks 2, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 11, 089.00 milyon TL de
-
11:36KARYE
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 256 adet işlem
-
11:35EUYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 986 adet işlem