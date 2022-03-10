***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10 Mart 2022 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008971BIST