***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 11:02
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06 Eylül 2022 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060381
BIST
13:463.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 26,48
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:4618,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
13:4618,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:461.003,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.003,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ICBCT
|8,72
|100.306.991
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.898.565.596
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.424.823
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.547.329
|% 9,87
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.416.214
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.758.301
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,82
|26.683.675
|% -8,41
|
|YKBNK
|8,18
|7.301.961.083
|% 0,86
|
|EREGL
|32,36
|6.232.286.830
|% 4,45
|
|AKBNK
|14,97
|4.797.261.631
|% 5,50
|
|EKGYO
|4,52
|4.760.100.364
|% 3,20
|
|SISE
|25,92
|3.886.231.256
|% 0,70
|
|EKGYO
|4,52
|4.760.100.364
|% 3,20
|
|YKBNK
|8,18
|7.301.961.083
|% 0,86
|
|ISCTR
|10,29
|3.364.535.210
|% 6,74
|
|AKBNK
|14,97
|4.797.261.631
|% 5,50
|
|KRDMD
|13,81
|3.542.693.292
|% 7,22
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2307
|% 0,08
|
|Euro
|18,1046
|18,1148
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,0520
|21,1576
|% 0,60
|
|Frank
|18,4994
|18,6108
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8359
|4,8601
|% 0,08
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.766
|6.823
|11,00
|
|Yarım
|3.297
|3.335
|4,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-2,99
|