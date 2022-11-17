***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 10:59
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Kasım 2022 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080841
BIST
12:354.590
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -78,37
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
12:3518,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
12:3519,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
12:351.056,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,73
|Açılış
|: 1.056,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BRLSM
|26,88
|128.674.378
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.675.219
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|183.495.397
|% 9,93
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|297.081.267
|% 9,91
|
|SILVR
|23,76
|14.461.741
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.174.463.540
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|814.558.669
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|108,00
|6.350.070.007
|% 3,25
|
|EREGL
|37,44
|2.801.111.541
|% 1,08
|
|KONTR
|214,50
|2.707.353.875
|% -0,51
|
|ASELS
|40,10
|2.551.533.311
|% 0,65
|
|HALKB
|10,04
|1.950.304.672
|% -2,33
|
|ALBRK
|3,25
|634.746.026
|% 5,52
|
|VAKBN
|9,90
|1.946.713.694
|% -3,79
|
|HALKB
|10,04
|1.950.304.672
|% -2,33
|
|EKGYO
|5,53
|1.016.829.405
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,31
|415.755.203
|% -2,12
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6187
|% 0,16
|
|Euro
|19,3192
|19,3309
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,0988
|22,2096
|% 0,05
|
|Frank
|19,5959
|19,7140
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,19
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|7.064
|7.170
|-34,00
|
|Tam
|7.036
|7.151
|-11,00
|
|Yarım
|3.417
|3.496
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|-0,52
|