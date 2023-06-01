***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 14:37
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01 Haziran 2023 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155261
BIST
16:544.952
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 65,24
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5420,8045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0167
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5422,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,3006
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:541.319,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.319,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRSAN
|199,10
|473.126.943
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|203.121.707
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.342.085
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.885.680
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.300.512
|% -9,94
|
|HURGZ
|3,86
|30.957.340
|% -4,22
|
|LIDER
|69,00
|23.960.414
|% -4,03
|
|HKTM
|50,05
|88.011.731
|% -3,75
|
|THYAO
|145,90
|5.250.309.199
|% 1,46
|
|GARAN
|27,04
|2.638.839.475
|% 0,97
|
|ASTOR
|54,45
|2.283.484.298
|% 3,71
|
|AKBNK
|16,20
|2.068.485.257
|% 2,53
|
|YKBNK
|10,37
|1.965.066.940
|% 1,67
|
|YKBNK
|10,37
|1.965.066.940
|% 1,67
|
|ISCTR
|11,32
|1.843.038.813
|% 1,52
|
|EKGYO
|7,17
|1.108.611.184
|% 0,84
|
|AKBNK
|16,20
|2.068.485.257
|% 2,53
|
|ALBRK
|2,60
|309.520.733
|% 4,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7950
|20,8029
|% 0,07
|
|Euro
|22,4279
|22,5659
|% 1,38
|
|Sterlin
|25,9352
|26,0653
|% 0,54
|
|Frank
|22,8126
|22,9500
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5292
|5,5569
|% 0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.319
|1.319
|6,45
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.277
|-4,37
|
|Yarım
|4.450
|4.554
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,06
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 53 artarak (% 0.87 ) 5, 422
-
17:06XU100
Endeks 4, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 49, 092.00 milyon TL de
-
17:06IMASM
Yüzde 9.97 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 325 adet işlem
-
17:03TURGG
Yüzde 4.85 oranında artışla 209.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 611 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 48, 418.00 milyon TL de