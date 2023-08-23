***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin büyüme ve kar marjı sürekliliğinin sağlanması amacıyla faaliyet çeşitliliğinin artırılması vizyonu çerçevesinde, yenilenebilir enerji-sürdürülebilir ekonomi faaliyetlerinden Şirketimizin sağladığı gelirlerin artırılması hedefi doğrultusunda -Şirketimiz bünyesinde e-mobilite departmanı kurulmasına, -Kurulacak departmana gerekli yönetici ve personel alımı yapılmasına, -İlk aşamada elektrikli araç şarj cihazı üretimi konusunda yatırım fizibilite ve pazar araştırmaları yapılmasına, -Kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım teşvik ve destekleri hakkında tüm gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına, ve tüm bu hususlarda Genel Müdür'e yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188805BIST