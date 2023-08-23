***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:38
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin büyüme ve kar marjı sürekliliğinin sağlanması amacıyla faaliyet çeşitliliğinin artırılması vizyonu çerçevesinde, yenilenebilir enerji-sürdürülebilir ekonomi faaliyetlerinden Şirketimizin sağladığı gelirlerin artırılması hedefi doğrultusunda -Şirketimiz bünyesinde e-mobilite departmanı kurulmasına, -Kurulacak departmana gerekli yönetici ve personel alımı yapılmasına, -İlk aşamada elektrikli araç şarj cihazı üretimi konusunda yatırım fizibilite ve pazar araştırmaları yapılmasına, -Kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım teşvik ve destekleri hakkında tüm gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına, ve tüm bu hususlarda Genel Müdür'e yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188805
BIST
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17:517.511
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -90,76
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5125,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3419
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5128,1212
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -1,4051
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:511.591,90
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -82,33
|Açılış
|: 1.591,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GARAN
|54,45
|6.886.147.709
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.885.030.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.383.934
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,40
|2.674.382.941
|% -12,99
|
|KAYSE
|48,60
|2.230.009.667
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.402.402
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.895.706
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.928.828
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.885.030.979
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,36
|14.270.476.120
|% 9,35
|
|THYAO
|232,20
|12.981.646.134
|% -3,13
|
|AKBNK
|30,42
|11.565.658.317
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.679.218.548
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.885.030.979
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,36
|14.270.476.120
|% 9,35
|
|EKGYO
|8,41
|5.360.560.114
|% -6,35
|
|SKBNK
|4,19
|2.285.740.164
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.565.658.317
|% 9,98
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8282
|25,8500
|% -4,93
|
|Euro
|28,0375
|28,1219
|% -4,76
|
|Sterlin
|32,4943
|32,6573
|% -5,75
|
|Frank
|29,1036
|29,2789
|% -5,63
|
|Riyal
|6,8460
|6,8804
|% -5,24
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.587
|1.587
|-87,07
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.744
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.389
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,04
|-1,22
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,33
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL