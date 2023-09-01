***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Ahmet BİRLEŞTİRİCİ bugün itibarıyla Şirketimiz E-Mobilite Bölümü Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190950BIST