***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren E-Mobilite Departmanınca Elektrikli Araç Şarj Ünitelerine yönelik sürdürülen fizibilite ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, öncelikli üretimi planlanan "Round" ve "Hexa" modellerinin endüstriyel tasarımlarının tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu başvurumuzun gerçekleştirildiği hususu tarafımıza tebliğ olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198027BIST