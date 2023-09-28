***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 18:38
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren E-Mobilite Departmanınca Elektrikli Araç Şarj Ünitelerine yönelik sürdürülen fizibilite ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, öncelikli üretimi planlanan "Round" ve "Hexa" modellerinin endüstriyel tasarımlarının tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu başvurumuzun gerçekleştirildiği hususu tarafımıza tebliğ olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198027
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,5005
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5928,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1700
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
28,9000
En Düşük
28,7800
17:591.642,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 20,98
|Açılış
|: 1.642,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3639
|27,4044
|% 1,86
|
|Euro
|28,8500
|28,9000
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,2916
|33,4586
|% 2,32
|
|Frank
|29,7815
|29,9609
|% 2,44
|
|Riyal
|7,2750
|7,3115
|% 1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|21,81
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.947
|11.090
|-13,00
|
|Yarım
|5.490
|5.568
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|0,42
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-1,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem