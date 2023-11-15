***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarE-mobilite girişimlerimizin sürdürülmesinde gerek teknoloji ve yazılım ekosisteminin içinde yer alınmasını, gerekse devlet teşviklerinden yararlanılabilmesini teminen Şirketimize ofis yeri tahsis edilmesi hususunda Teknopark İstanbul'a başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218306BIST