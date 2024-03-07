***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 2015 yılından bu yana sürdürülen "ORGE Sıfır Atık Programı", Turkuvaz Medya Grubu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen, "Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak" temalı Enerji ve İklim Forumu'nda ödüle layık görüldü. Ödülü Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Nevhan Gündüz, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Alparslan Bayraktar'ın elinden aldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256525BIST