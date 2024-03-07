***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 18:49
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 2015 yılından bu yana sürdürülen "ORGE Sıfır Atık Programı", Turkuvaz Medya Grubu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen, "Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak" temalı Enerji ve İklim Forumu'nda ödüle layık görüldü. Ödülü Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Nevhan Gündüz, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Alparslan Bayraktar'ın elinden aldı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256525
BIST
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18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1532
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9709
En Düşük
31,7696
18:0535,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0833
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,1037
En Düşük
34,8145
18:052.217,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,47
|Açılış
|: 2.217,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.219,05
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9255
|31,9709
|% 0,48
|
|Euro
|35,0301
|35,0825
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,4388
|41,6465
|% -0,02
|
|Frank
|36,8783
|37,0632
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6274
|8,6707
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|923,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,92
|1.042,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,49
|83,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,40
|2.160,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
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17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem